Aprenda a preparar o "Feijão Gordo"

FEIJÃO GORDO



Acompanhamento do arroz carreteiro ou do macarrão de comitiva na comida do cuca. Não é feito diariamente, porém quando dá tempo, o cuca o prepara. Se caracteriza em ser bem nutritivo por ter a gordura de origem animal.

Ingredientes

1 kg de feijão carioquinha

150 g de bacon picado

2 folhas de louro

5 dentes de alho socados no pilão

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher (café) cominho

5 colheres (sopa) de banha de porco

1 linguiça defumada em rodelas ou 1 pedaço de charque

Ervas frescas picadas a gosto (cebolinha, tomilho ou coentro).

Preparo

Refogue na banha de porco o alho, o bacon e a linguiça. Junte o feijão (previamente demolhado por um minimo de 8 horas), cubra com água, acrescente o louro, o cominho. E cozinhe na panela semi tampada por cerca de 60 minutos ou até que o feijão fique macio. Assim que estiver macio, acerte o sal e a pimenta-do-reino. Sirva com farinha de mandioca e ervinhas frescas.

Rendimento: 10 pessoas