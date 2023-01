Apresentações culturais marcam o final de semana da virada de ano

A virada de ano teve muita música nos municípios do Centro-Oeste de Mato Grosso do Sul. Em Maracaju, a programação do Natal Vida e Luz se estendeu até a última sexta-feira (30) com apresentações culturais e shows de artistas da terra, valorizando os músicos locais e regionais. Todos os shows foram realizados na Concha Acústica da Praça Central, de forma gratuita, reunido famílias e crianças.

Na virada, muita gente se concentrou na Praça com músicas para aguardar a chegada de 2023. Teve registros de queima de fogos em várias regiões da cidade.

Já em Bonito, uma das cidades mais turísticas do país, o show da dupla sertaneja Munhoz e Mariano marcou a virada de ano na noite do dia 31/12. Um grande público prestigiou os shows e apresentações culturais na Praça da Liberdade. A cidade que também estava toda iluminada, com luzes no centro destacando as belezas de Bonito e a magia do fim de ano.

Para esta segunda-feira (02), em Maracaju, boa parte do comércio abre no período da tarde, a partir das 13h e 14h.