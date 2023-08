Apresentadores do programa 'Fim de Expediente' chegam a Campo Grande

Apresentadores do programa ‘Fim de Expediente’ chegaram à Campo Grande no início da tarde desta sexta-feira (11). O economista e apresentador, Teco Medina e o ator e também apresentador, Dan Stulbach, chegaram acompanhados de um dos convidados do programa, o preparador físico e apresentador do programa CBN Bem-estar e Movimento, Marcio Atalla.

Tietado por fãs ainda no aeroporto, Dan Stulbach está com expectativa alta para apresentar o programa no maior aquário de água doce do mundo, o Bioparque Pantanal. “A expectativa está enorme, muito legal de estar aqui. Dizem que é lindo o local, que é fantástico. Estou muito feliz e animado com o que irá acontecer”.

É a primeira vez que o programa será transmitido fora do estúdio, após a pandemia da COVID-19, e a primeira vez em Campo Grande. O apresentador Teco Medina frisa que o programa fora do estúdio dá mais dinamismo e fluidez. “É uma delícia apresentar fora do estúdio, porque permite a interação com os ouvintes, eles participam, a gente consegue interagir com ele durante os intervalos”.

Antes do programa iniciar, os apresentadores e convidados estarão conhecendo a beleza do Bioparque Pantanal, fazendo um tour pelo espaço.