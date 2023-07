Aprosoja oferece treinamento gratuito sobre técnicas de plantio e manutenção de máquinas

A Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/SMS) oferecerá nos meses de julho e agosto, mais uma edição do Projeto Produtividade, com o tema plantabilidade. O treinamento tem o objetivo de estimular melhores resultados para a próxima safra de soja do estado, por meio da manutenção preventiva de semeadoras e técnicas de plantio. Gratuitos, os eventos ocorrerão nos municípios de Chapadão do Sul, São Gabriel do Oeste, Bonito e Naviraí, com 50 vagas em cada cidade.

Os treinamentos abordarão a necessidade de inspeção periódica de semeadoras e serão ministrados pela empresa PlantiMais, que levará aos produtores e técnicos do setor, conceitos teóricos e resultados de pesquisas sobre plantabilidade. Além disso, a parte prática dos treinamentos abordará os diferentes tipos de dosadores de fertilizantes e sementes, os principais pontos de manutenção das máquinas e a coleta de dados referentes à distribuição dos insumos linha a linha.

Calendário

Local: Fundação Chapadão, Chapadão do Sul/MS

Data: 25/07/23

Horário: 6h30 às 11h

Inscrição

Local: CropSolutions - Pesquisa, Tecnologia e Inovação Agropecuária Ltda, São Gabriel do Oeste/MS

Data: 27/07/23

Horário: 6h30 às 11h

Inscrição

Local: Fazenda Aeroporto, Bonito/MS

Data: 01/08/23

Horário: 6h30 às 11h

Inscrição

Local: Fazenda Santa Helena, Naviraí/MS

Data: 03/08/23

Horário: 6h30 às 11h

Inscrição

*Com informações Aprosoja/MS