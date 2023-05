Aproveite o ferido para se vacinar contra a gripe

Ao todo serão cinco unidades de saúde com plantão para vacinação contra a gripe na Capital, são elas: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta.

Todas as unidades estarão abertas a partir das 7h e seguem até as 17 horas.

A vacinação contra a Gripe está disponível em Campo Grande para todos os públicos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Devem se vacinar os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidades, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Conforme o último relatório disponibilizado pelo Serviço de Imunização da Sesau no dia 24, a maior procura continua entre os idosos de 60 anos ou mais. Até o momento, 28.270 pessoas pertencentes a este público foram vacinadas, ou 28,98% do quantitativo populacional estimado em 134,7 mil pessoas.

Os professores do Ensino Básico e Superior, que englobam o público de Trabalhadores da Educação, também continuam entre que mais se vacinaram, com 14,46% de cobertura, e em seguida aparece as Puérperas, com 12,9%, seguido das Gestantes, com 12,12% e os Trabalhadores da Saúde, com 11,08|%.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF). Aos sábados e feriados, o município tem realizado plantão de vacinação em ao menos três unidades referenciadas, além de ações itinerantes em locais de grande circulação de pessoas, como os shoppings.

“Estamos buscando facilitar o acesso da população para que a gente consiga ter uma boa cobertura vacinal este ano, mas cabe esclarecer que é necessário que as pessoas se conscientizem e busquem os pontos de vacinação. É importante ressaltar ainda que a gripe pode evoluir de forma grave e ocasionar até a morte, sendo a vacina umas das melhores formas de prevenção”, conclui.

A doença

A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza que é transmitida através do contato com secreções das vias respiratórias, eliminadas pela pessoa contaminada ao falar, tossir ou espirrar e também por meio das mãos e objetos contaminados, quando entram em contato com a boca, olhos e nariz. A gripe provoca febre, dores no corpo e mal estar. Quem perceber esses sintomas deve procurar um posto de saúde.

Prevenção



Cuidados simples ajudam na prevenção contra a Gripe:

Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70% regularmente, especialmente depois de tocar o nariz e a boca ou superfícies que possam estar contaminadas;

Proteja o nariz e a boca. Cubra-os enquanto espirra ou tosse e use lenços descartáveis.

Evite tocar a boca e o nariz.

Melhore a circulação de ar abrindo as janelas.

Evite ficar por muito tempo em locais com grande aglomeração de pessoas.

Mantenha hábitos saudáveis: coma e durma bem, além de fazer exercícios físicos regulares.

Vacinação Covid-19

Nesta semana, a Sesau ampliou a aplicação da dose bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos, seguindo a recomendação do Ministério da Saúde.

A bivalente está disponível também para pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.