Aquecer extremidades do corpo ajuda a proteger o coração

Neste período do ano em que as temperaturas mínimas tem alcançado os 5 graus no estado, casacos, meias, toucas e cachecóis são essenciais para aquecer o corpo, mas também manter o coração fora de perigo. A vasoconstrição no inverno, que reduz a passagem do fluxo sanguíneo, é responsável pelo aumento de 30% das ocorrências de Infarto Agudo do Miocárdio nesta época do ano, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia.

O cardiologista Daniel Doreto explicou que a baixa temperatura tem influência direta na viscosidade do sangue, fator de risco para quem já tem problemas cardíacos.

"Todos esses fatores, aumento dos níveis pressóricos aumento da frequência cardíaca, maior viscosidade sanguínea, maior taxa de circulação respiratórias podem prescipitar infartos ou mesmo arritmias em indivíduos que já tenham pré-disposição".

No entanto, segundo o médico mesmo quem não tem histórico cardíaco não pode relaxar com os cuidados, isso porque no frio o coração trabalha com mais intensidade para manter o corpo aquecido.

"Nós sabemos que em temperaturas muito baixas, aumenta o tônus adrenérgico e aí o coração começa a bater numa frequência um pouco mais rápida. Ocorre também a vasoconstrição e por isso nós notamos a pele um pouco mais clara, mas essa vasoconstrição leva ao aumento dos níveis pressóricos, as pessoas tendem a buscar alimentos mais calóricos que trazem um conforto muito maior e também nessas baixa temperaturas ocorre o aumento da viscosidade sanguínea, então todos esses fatores podem pré-dispor, podem presciptar aumentar o risco de condições cardiólogicas".

Para fugir do vento e da exposição às baixas temperaturas é comum encontrar espaços sociais totalmente fechados. Com a aglomeração de pessoas aumenta a possibilidade de circulação viral, também fator de risco nesta época do ano. Para driblar o frio e manter a saúde em dia, o médico ressaltou algumas orientações.

"A principal orientação é manter o corpo aquecido; manter a orientação medicamentosa; manter uma boa alimentação; boa hidratação; dentro do possível tentar manter a atividade física em dia; atualizar o calendário vacinal se protegendo de gripe entre outras".