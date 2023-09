Aquidauana e Sete Quedas são os primeiros campeões regionais da Liga MS de Voleibol

A Liga MS de Voleibol 2023 definiu seus primeiros campeões regionais no último final de semana. Em Aquidauana, a seleção da casa garantiu o título da Região I (Noroeste) no masculino, enquanto Corumbá foi campeão no feminino. Já pela Região II (Sul), em Mundo Novo, as disputas aconteceram apenas entre os homens e Sete Quedas ficou com o troféu regional.

Aquidauana bate Ladário e Corumbá vence Sidrolândia

Na Região Noroeste, Aquidauana derrotou Ladário, atual campeão da Liga, por dois sets a zero (parciais de 25×16 e 25×22). Já no feminino, Corumbá venceu Sidrolândia, por dois sets a zero (parciais de 26×24 e 25×20).

Continue Lendo...

Sete Quedas vence Mundo Novo no Sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Sul do estado, o selecionado de Sete Quedas venceu Mundo Novo na final, por dois sets a um (parciais de 23×25, 25×13 e 15×8).

Fase final será em dezembro

Agora, os campeões das regionais Noroeste e Sul estão garantidos na fase final da Liga MS, que acontecerá na primeira semana de dezembro, em local a ser definido.

Próximas conferências

As próximas conferências já têm datas confirmadas pela FVMS: Regiões III (Leste) e IV (Centro-Sul) terão disputas nos dias 7 e 8 de outubro, em Paranaíba e Glória de Dourados, respectivamente. Por sua vez, os jogos das Regiões V (Sudoeste) e VI (Centro) ocorrerão em 21 e 22 de outubro, respectivamente em Maracaju e Campo Grande.