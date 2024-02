Final de semana promete programação para todas as idades

Quem achou que o carnaval acabou, não perde por esperar neste final de semana. O enterro dos ossos vai fechar a folia com grande estilo. Além do bloquinho, tem feira, brechó, cultura, programação e muita risada com stand-up. A campeã Deixa falar encerra o domingo com muito samba.

Já anota na agenda sexta (16), sábado (17) e domingo (18) e prepara-se para curtição.

Sexta-feira (16):

Stand Up - O Cegê Comedy apresenta o "Enterro dos Ossos" do Carnaval com stand up, garantindo muita diversão e risadas.

- Horário: 20h em diante

- Local: R. Cadênio, 55 – Santa Fé

- Entrada: R$ 8, reservas via WhatsApp (67) 98146-5462 ou Instagram: @cegecomedy.

Quintal Sesc - Programação especial para crianças com brincadeiras, pintura, jogos e recreação, seguido de música ao vivo com o cantor Silveira.

- Horário: 17h - 22h

- Local: Estacionamento da Riachuelo – Shopping Campo Grande, 1º piso, Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

- Entrada: Gratuita

Palco Sesc no Shopping CG - Apresentação da cantora Renata Sena na praça de alimentação, além de parques infláveis para as crianças.

- Horário: A partir das 16h

- Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

- Entrada: A partir de R$ 50 (parques temáticos), vendas no local.

Parque Floresta Encantada no Shopping Norte Sul - Programação para a criançada com oficinas de massinha, jogos de tabuleiros, biblioteca e montanha russa em realidade virtual.

-Horário: a partir das 13h

-Local: Shopping Norte Sul Plaza – Av. Pres. Ernesto Geisel, 2300 – Jardim Joquei Club

-Entrada: gratuita (Espaço Sesc) e com ingressos à venda na bilheteria (parques e oficinas)

Prêmio Escolas de Samba - Solenidade de premiação das escolas de samba na Passarela do Samba.

- Horário: 19h

- Local: Armazém Cultural – Av. Calógeras, 3065 – Centro

- Entrada: Gratuita

Super Especial Flashback - No Blues Bar, a noite é embalada pelo melhor do flashback internacional dos anos 1980 com os grupos Control A e James Rock.

- Horário: A partir das 20h

- Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

- Entrada: R$ 25 na hora

Mundo Encantado - Exposição de Luciana Rondon no Espaço Arte, com elementos lúdicos e cores vibrantes.

- Horário: 7h30 - 11h e 13h - 16h

- Local: Espaço Arte (Paço Municipal) – Av. Afonso Pena, 3279 – Centro

- Entrada: Gratuita

Em Dourados

Bloco do Eu Sozinho – homenagem as bandas Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Engenheiros do Hawaii, Skank, Paralamas, Los Hermanos e O Rappa, Titãs, Cazuza, Jota Quest, Capital Inicial, CPM 22, Detonautas e Raimundos.

- Horário: a partir das 22h

- Local: Black Haus – R. Maj. Capilé, 2083 - Jardim Central, Dourados

- Entrada: ingressos a partir de R$ 70, pelo link www.sympla.com.br/bes

Sábado (17):

Feira de Cerâmica - Exposição de ceramistas locais e sessão prática sobre chás medicinais.

- Horário: 8h - 19h

- Local: Recanto das Ervas – R. 13 de Junho, 1592 – Centro

- Entrada: Gratuita

Lançamento de Livro - Apresentação do novo livro de Andréa Brunetto no Grupo Casa.

- Horário: 9h30

- Local: Grupo Casa – R. Visconde de Taunay, 306 – Amambai

- Entrada: Gratuita

Bloco Eita! - Encerramento do Carnaval com o bloco Eita! na Esplanada Ferroviária.

- Horário: 14h - 23h

- Local: Monumento da Maria Fumaça, Orla Ferroviária – Av. Calógeras, 5045 – Centro

- Entrada: Gratuita

Enterro dos ossos - Programação que começa final da tarde e vai até a madrugada, para fechar o carnaval com chave de ouro.

- Horário: a partir das 16h

- Local: Arena Sunset - Av. Três Barras, 1145 – Villas Boas

- Entrada: gratuitos, com reservas limitadas, pelo link https://bit.ly/49xT6JB

Encontro de Brechós - Evento dedicado à moda sustentável no Horto Florestal.

- Horário: 8h - 14h

- Local: Horto Florestal - R. Joel Dibo, 1 - Vila Carvalho

- Entrada: Gratuita

Sarau Cultural - Organizado pela União Brasileira de Escritores, com pré-lançamento do livro "Versos para Mastigar".

- Horário: 15h

- Local: Biblioteca Isaías Paim - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 (2º andar) – Vila Carvalho

- Entrada: Gratuita

Homenagem aos Mamonas - Tributo aos Mamonas Assassinas com a banda Plebheus e convidados.

- Horário: A partir das 19h

- Local: Sunset Growler Station - Av. Afonso Pena, 5668 - Chácara Cachoeira

- Entrada: Ingressos a partir de R$ 20

BES em CG - Show do Bloco do Eu Sozinho no Blues Bar.

- Horário: A partir das 20h

- Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

- Entrada: Ingressos a partir de R$ 70

Bloco Farrozeiros - Esse é para os amantes de forró. Com o DJ Todi, Gabriel Chiad, Ipê de Serra, Menina Jurema e Flor de Pequi.

- Horário: 16h às 22h

- Local: Esplanada Ferroviária – Av. Calógeras, 3143 – Centro

- Entrada: gratuita



Domingo (18):

Feira Bosque da Paz - Música ao vivo, programação infantil e expositores diversos.

- Horário: 9h - 15h

- Local: Bosque da Paz – R. Kame Takaiassu, R. das Folhagens – Carandá Bosque

- Entrada: Gratuita

Feira Meus Axés - Feira dedicada à cultura afrodescendente e ameríndia.

- Horário: 16h - 21h

- Local: Praça do Preto Velho – Av. Fábio Zahran, s/n – Jardim Paulista

- Entrada: Gratuita

Enterro dos Ossos do Capivas - Encerramento do Carnaval na Capivas Cervejaria.

- Horário: 17h - 23h

- Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

- Entrada: R$ 10 na portaria

*Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul