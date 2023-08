Árabes querem qualificar indústria de alimentos e bebidas de MS para ampliar mercado

Com o objetivo de qualificar a indústria sul-mato-grossense para o mercado árabe, foi realizado nesta terça-feira (15) o workshop “Como o Halal impulsionará a internacionalização da sua marca”. O evento realizado no edifício Casa da Indústria, em Campo Grande, recebeu empresários do setor de alimentos e bebidas, que desejam exportar para o mercado árabe.

A gerente de projetos de internacionalização da Câmara Árabe, Fernanda Dantas esclareceu que para garantir abertura do mercado de países de religiões islâmicas é importante que a empresa possua o selo Halal.

"Este selo Halal é que certifica que a produção foi feita dentro do que é permitido pela religião muçulmana, então para exportar para esses países, é necessário cumprir com normas culturais e religiosas das nações islâmicas como a proibição de uso de alguns temperos, não podem ter derivados de porco entre outras coisas", explicou a gerente.

São mais de 2 bilhões de pessoas que consomem US$ 1,3 bilhão em alimentos e bebidas anualmente nos países islâmicos.

Para o chefe de gabinete da presidência da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Robson Del Casale, para qualificar o empresário e atender esta demanda está sendo alinhada uma parceria com o Senai.

"É um mercado exigente, mas também carente de alimentação por conta do seu tamanho e que precisa que outros países enviem sua produção para lá. O que a gente precisa é de organização das indústrias, do setor produtivo para que a gente possa cada vez mais acessar esse mercado. O grau de exigência deles é muito grande, neste aspecto, o Senai tem sido preparado para orientar as empresas no sentido de produzir cumprindo essas exigências, e isso também o CIN tem dado o apoio no sentido da certificação de origem dos produtos daqui".

De olho na oportunidade de expansão dos negócios, o gestor de uma grande empresas de alimentos do estado, Gabriel Ferreira Galnin disse que está animado com a possibilidade de exportar para o mercado árabe.

"Nós fomos para a Apas (evento de supermercadistas) em São Paulo e a gente teve alguns interessados, alguns compradores interessados, mas eles exigiam o Halal. Então, não deu andamento porque a gente não tinha ainda. Agora tem esta oportunidade do convite aqui e ao mesmo tempo com o pessoal da Câmara para dar andamento com Halal, através do programa da Fiems”.

Ainda sem um levantamento preciso do volume de negócios que podem ser gerados, Galnin aposta em pelo menos dobrar o volume de produção da marca. No último ano, a indústria de alimentos que ele comanda produziu mais de 200 mil quilos.

De acordo com a gerente de projetos de internacionalização da Câmara Árabe, como a qualificação das indústrias do estado é de interesse do mercado mulçumano, a instituição concede incentivos financeiros para as empresas interessadas em conquistar o selo Halal. Os incentivos podem alcançar até 50% do valor da primeira habilitação do credenciamento. Além de Campo Grande, este mesmo workshop será realizado na próxima quinta-feira (17) em Dourados.