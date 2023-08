Aracy Balabanian: morte aos 83 anos

Filha de armenos, a atriz Aracy Balabanian morreu nesta segunda-feira (7) aos 83 anos, no Rio de Janeiro. Natural de Campo Grande, cidade escolhida pelos pais para morar, após fugirem do genocídio promovido pelos turcos otomanos, Aracy foi diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado.

A artista viveu em Campo Grande até os 15 anos de idade, quando o Estado de Mato Grosso do Sul ainda não havia sido criado e Campo Grande era uma cidade do interior de Mato Grosso. Na época, Aracy não teve o apoio do pai para seguir o caminho da arte. Ele chegou a dizer que preferia a morte da filha a vê-la como atriz, já que as mulheres tinham preferência a serem donas-de-casa e cuidarem dos assuntos domésticos.

Decidida, ela enfrentou a fúria do pai e, ainda na juventude, formou-se na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo (USP). Em 1965, estreou na televisão protagonizando Antígona, de Sófocles, numa versão teleteatral pioneira da TV Tupi.



Aracy foi intérprete de personagens marcantes na TV brasileira como Armênia (Rainha da Sucata - 1990), Filomena (A Próxima Vítima - 1995), Cassandra (Sai de Baixo - 1996) e Gemma (Passione - 2010). O último trabalho foi em 2019, no especial de fim de ano Juntos a Magia Acontece, no papel de Dona Rosa.

A atriz não casou e não teve filhos. Familiares de Aracy moram em Campo Grande onde ela frequentemente curtia férias e folgas.

Em 2008 ela foi homenageada na Capital sul-mato-grossense com a inauguração de um teatro que leva seu nome, o Teatro Aracy Balabanian - um anexo do Centro Cultural José Octávio Guizzo, na rua 26 de Agosto, região central da cidade.

O teatro foi interditado em 2016 para uma reforma no prédio que levaria seis meses para ser concluída, de acordo com a Fundação de Cultura do Estado. Mas as obras só começaram cinco anos depois. O investimento anunciado em 2021 foi de R$ 5,5 milhões e o local ainda permanece fechado.

