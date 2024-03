Arara morre eletrocutada e provoca queda de energia no Jardim dos Estados

Nesta segunda-feira (18), uma parte do Jardim dos Estados, em Campo Grande, ficou sem energia por quase duas horas, após uma arara encostar na fiação de energia e abrir curto na rede.

A situação deixou mais de 2 mil residências no escuro, logo pela manhã, por volta das 6h30. Em nota, a concessionária de energia confirmou a causa da interrupção do serviço e explicou que o impacto provocou o rompimento de cabos do sistema.

Devido a situação, equipes de atendimento foram ao local para reestabelecer o serviço. Apesar do interrupção, pouco mais de 50 minutos depois do incidente, 75% dos consumidores tiveram a energia normalizada. Ainda segundo a concessionária, às 9h10 da manhã todos os clientes já estavam com a energia restabelecida.

Nota na íntegra:

"A Energisa esclarece que a interrupção do fornecimento de energia ocorrida na manhã de hoje (18/3), nas ruas Quinze de Novembro entre Rio Grande do Sul e Rua Dona Ambrosina, por volta de 6h32, foi ocasionada por um curto-circuito, provocado por pássaro na rede, com impacto, inclusive, do rompimento de cabos e abertura do transformador.

Em torno de 50 minutos, 75% dos clientes tiveram a energia normalizada. Equipes da concessionária seguem no local - com todos os procedimentos de segurança - para concluir a execução do serviço aos 588 clientes restantes".