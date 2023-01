Arauco apresenta planejamento ao governador do Estado

Nesta terça-feira (31), o governador Eduardo Riedel recebeu o diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios da Arauco, Mário José de Souza Neto, para discutir os investimentos da empresa chilena no município de Inocência (MS), a 337 quilômetros de Campo Grande.

Na reunião, Mário Neto apresentou o planejamento dos investimentos e Eduardo Riedel reafirmou os compromissos na área de infraestrutura para permitir o escoamento da produção e atender o aumento populacional do município de 8 mil habitantes.

O Projeto Sucuriú, de implantação da unidade em Inocência, prevê o investimento privado de 3 bilhões de dólares (R$ 15 bilhões), com 12 mil pessoas trabalhando no pico da construção da fábrica.

“Discutimos as contrapartidas do Estado, estradas, pavimentação, linha férrea, fibra ótica, que tem que chegar à empresa, todas as ações que o Estado tem que fazer para viabilizar esse que é um dos maiores investimentos privados do Brasil e que começa a partir de já, esse ano, a área florestal, que é a base de produção para empresa de celulose”, disse o governador.

Já o diretor Mário Neto afirmou que o Governo de Mato Grosso do Sul está dando um apoio importante ao empreendimento e que, na reunião desta terça-feira, foram reforçados os laços entre a empresa e o Estado.

“Estamos muito confiantes com o projeto Sucuriú, com a cooperação do Governo do Estado e do Município. Esse projeto, assim como o DNA da Arauco, está fortemente calcado nos três pilares da ESG (melhores práticas ambientais, sociais e de governança) e da sustentabilidade e temos certeza de que ele vai trazer desenvolvimento econômico, social, e uma pegada altamente sustentável na forma de gerir e executar os projetos aqui no Estado, fazendo com que Mato Grosso do Sul se consolide realmente como o Vale da Celulose”, declarou.

E o secretário Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, destacou que Mato Grosso do Sul vai se tornar o maior produtor de celulose do mundo e ressaltou, ainda, a importância das contrapartidas do Estado.

O encontro também contou com as presenças do secretário Eduardo Rocha (Casa Civil); do prefeito Antonio Ângelo Garcia dos Santos (Toninho da Cofap); do vice-presidente e consultor sênior da STCP Engenharia, Joésio Siqueira; e de representantes da Câmara Municipal de Inocência, entre outras autoridades.

*Com informações de Governo do Estado