Área plantada com trigo em Mato Grosso do Sul pode aumentar em 2024

O trigo tem sido uma boa alternativa de inverno em Mato Grosso do Sul, uma cultura rentável e que contribui para rotação do sistema soja/milho, para o manejo de plantas daninhas e o manejo de herbicidas nas propriedades. Municípios como Maracaju, Aral Moreira, Dourados e Sidrolândia são destaque na escolha do plantio do trigo nesse período do ano.

Para 2024, há previsão de aumento de área plantada com trigo no Estado, em razão dos altos custos de produção com milho segunda safra e a queda nos preços da saca do milho neste ano.

Dados

O trigo está entre os principais cereais de inverno produzidos no país. Em Mato Grosso do Sul, a estimativa de agosto para produção do trigo (+ 85 mil toneladas) foi 64,5% maior em comparação a safra de 2022 (+ 52 mil toneladas). Em relação às lavouras, a área plantada com trigo em 2023 foi de mais de 37 mil hectares, um aumento de 58,9% comparando-se a 2022, quando foram plantados pouco mais de 23 mil.

Continue Lendo...

Pesquisas

A Embrapa Agropecuária Oeste (MS), em parceria com a Cooperalfa, está testando, já em fase final de validação, 17 cultivares de trigo, para aumentar a produção do cereal no Mato Grosso do Sul. Além disso, outras nove cultivares da Embrapa também estão sendo avaliadas para plantio no estado. O objetivo é tornar o estado novamente forte nesse setor, como nas décadas de 1970 e 1980, quando as lavouras de trigo ocupavam cerca de 400 mil hectares.