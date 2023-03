Arena Maracaju estreia hoje a Super Copa Masculina de Futsal

Seis das melhores equipes de futsal do país estarão reunidas em Maracaju. A partir desta quarta-feira (15), a Arena Maracaju será palco da sétima edição da Supercopa Masculina de Futsal. De 15 a 19 de março, vamos conferir a rodada que garante vaga na Copa Libertadores da América 2023. A Libertadores acontecerá em Caracas, na Venezuela, de 21 a 28 de maio.

A Supercopa terá a participação de clubes que disputaram a Taça Brasil de Futsal, Copa do Brasil, Copa Sul e Copa Nordeste de Futsal na última temporada, as equipes são: Magnus Futsal (SP) como vice-campeão da Taça Brasil, Pato Futsal (PR) como campeão da Copa do Brasil, Jijoca Futsal (CE) como vice-campeão da Copa do Brasil 2022, Joaçaba Futsal (SC) como campeão da Copa Sul 2022 e Ceará Futsal (CE) como campeão da Copa Nordeste 2022 e Joinville Esporte Clube/Krona (SC) como campeão da Taça Brasil de Futsal 2022.

Na primeira fase da Supercopa, as equipes estão divididas em dois grupos, com três componentes cada. O grupo A conta com Ceará (CE), Joaçaba (SC) e Pato (PR). Já o B tem Joinville (SC), Magnus (SP) e Jijoca (CE). Conforme o regulamento, os times se enfrentam entre si dentro de seus grupos. Os dois melhores avançam às semifinais, formadas em sistema de cruzamento olímpico (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2º A), que acontecerão no sábado (18), a partir das 10h30 (horário de MS).

A decisão do terceiro lugar e a grande final estão previstas para domingo (19), a partir das 10 horas (horário de MS). Todos os jogos serão transmitidos ao vivo pela CBFS TV, na plataforma da NSports. O canal por assinatura SporTV transmitirá a partir das semifinais.