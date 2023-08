Argentina é o 2º maior destino das exportações de Mato Grosso do Sul

A Argentina ultrapassou Estados Unidos e Holanda e passou a ser o segundo maior destino das exportações de Mato Grosso do Sul no primeiro semestre de 2023, segundo a carta de conjuntura da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de MS.

O país sul-americano só não comprou mais produtos locais neste período que a China, que continua sendo o principal destino das vendas externas do Estado.

Enquanto no primeiro semestre de 2022, Mato Grosso do Sul vendeu US$ 192,43 milhões em produtos para a Argentina, volume que representou na época 4,64% do valor comercializado pelo Estado; nos primeiros seis meses deste ano Mato Grosso do Sul vendeu US$ 585,04 milhõe para o país, valores que representam 10,97% das vendas externas da produção local, conforme aponta a Semadesc.

Os números mostra que o peso da Argentina na balança comercial de Mato Grosso do Sul mais que dobrou no período comparado, enquanto os aumentos dos Estados Unidos e Países Baixos (Holanda), que no ano passado eram respectivamente segundo e terceiro maiores parceiros comerciais de Mato Grosso do Sul, cresceram em uma proporção menor.

*Com informações Semadesc/MS