Arraiá UFMS 2023 arrecada mais de uma tonelada de alimentos

Nessa sexta-feira (30), foram entregues mais de uma tonelada e meia de alimentos arrecadados durante o Arraiá UFMS a cinco instituições filantrópicas da cidade. A entrega ocorreu na Sala de Atos da Reitora e contou com a presença da vice-reitora Camila Ítavo, que parabenizou o empenho dos servidores da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte.

A vice-reitora expressou sua satisfação com o resultado da arrecadação e destacou a importância das doações."Ficamos muito felizes e esperamos que contem conosco. Estes alimentos são destinados a pessoas que têm o poder de transformar a realidade onde vivem, então, nós nos colocamos à disposição", frisou

Os donativos foram doados pelo público que participou do Arraiá UFMS realizado em 16 de junho na Cidade Universitária. O diretor de Cultura e Esporte, João Batista de Santana, ressaltou que a meta estabelecida foi não apenas alcançada, mas também superada. Ele expressou sua gratidão a todos que contribuíram: "Só temos a agradecer a todos que participaram e contribuíram conosco".

Uma das instituições beneficiadas pelas doações foi o Lar dos Idosos São Vicente de Paula, que atende 40 idosos em Terenos. O tesoureiro Luciano Rodrigues Campos, representando a instituição, expressou sua gratidão e alegria ao receber a contribuição: "É com muita gratidão e amor que recebemos essa doação. Que seja a primeira de muitas".

Outra entidade que recebeu as doações foi a comunidade terapêutica Desafio Jovem Peniel. O coordenador da ala masculina de dependentes químicos destacou a importância das doações, que chegaram em um momento oportuno: "Essa semana estávamos preocupados com nossas prateleiras e, de repente, fomos agraciados com as doações do Arraiá da UFMS. Nosso muito obrigado a todos".