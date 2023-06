Arraiá UFMS acontece hoje com entrada solidária

O tradicional Arraiá UFMS será realizado hoje, a partir das 20 horas, na Esplanada do Morenão, na Cidade Universitária. A noite será de muita música com as bandas Chalana de Prata e Os Filhos de Campo Grande, além de quadrilha e comidas típicas. A entrada é com 1 kg de alimento não perecível. A festa faz parte da programação da campanha Eu Respeito de junho.

O pró-reitor de Extensão, Cultura e Esporte, Marcelo Fernandes, convida toda a comunidade para participar e, ainda, ajudar quem precisa. “O Arraiá UFMS já é uma tradição aqui. É uma festa que tem acontecido anualmente, envolve servidores, estudantes e atende a comunidade externa. A gente quer convidar o nosso público a trazer 1 kg de alimento, a ideia é ter uma campanha social. A gente vai ajudar as pessoas que estão precisando e ainda teremos uma festa linda!”, ressalta.

A abertura da festa será às 20 horas, quando as barracas já estarão à disposição para a venda de delícias típicas de festa junina. Às 21 horas, haverá uma apresentação de quadrilha para divertir o público. Em seguida, às 22 horas, inicia a apresentação do Chalana de Prata e às 23h30 será a vez d’Os Filhos de Campo Grande.

Em 2022, o Arraiá UFMS marcou o retorno dos grandes eventos á Universidade e cerca de 3 mil pessoas estiveram na Esplanada do Morenão, na Cidade Universitária. O momento reúne a comunidade interna e externa com comidas típicas, quadrilha, muita música e ainda contribui com a doação dos alimentos arrecadados.

*Com informações da UFMS