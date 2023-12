Arroba do boi fechou a semana com altas no mercado físico, em relação ao futuro

O período de Natal e ano novo é de pouca movimentação para a pecuária bovina de corte do país. Contudo, a necessidade das indústrias frigoríficas brasileiras em garantirem suas escalas, fez com que a semana encerrada em 22 de dezembro fosse muito movimentada.

E, apesar dos negócios travados no mercado futuro do boi gordo, na B3, serem interessantes, o mercado físico nacional se mostra com maiores ganhos.

A média de preços em Mato Grosso do Sul está em em R$ 232,70 por arroba, para o boi Gordo e novilhas R$ 222,00. Os preços máximos no Estado estão em Campo Grande, com valores em R$ 235,00 para o boi e R$ 225 para novilhas, no fechamento da última sexta-feira, dia 22/12.

