A arroba do boi gordo tem apresentado elevações no estado do São Paulo, tendo alcançado a marca de R$ 300,00 a arroba para o “Boi China”. Em Mato Grosso do Sul o preço máximo é de R$ 267,00 por arroba. “O estado de MS possui apenas três plantas frigoríficas habilitadas para exportar para a China, com uma oferta relevante de animais que atendem o mercado”, disse Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, durante o CBN Agro.

Confira a entrevista na íntegra: