Arroba do boi recuou em MS na última semana e pressão negativa deve continuar

O mercado do boi gordo segue pressionado, com propostas abaixo da referência, refletindo os efeitos da estiagem, redução de pastagens e da capacidade do pecuarista em manter os animais na fazenda, aumentando a oferta de gado pronto e, automaticamente, alongando as escalas de trabalho dos frigoríficos.

Os valores ofertados pelo boi gordo estão mais baixos nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e norte do Paraná. Em MS, apenas uma indústria exportadora na capital abriu a segunda-feira comprando, com oferta de R$ 220,00 por arroba de boi.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado na íntegra: