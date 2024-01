Arroz com preço alto ainda, mas com expectativa de recuo com entrada da colheita

Apesar das recentes quedas, o Indicador do arroz em casca CEPEA/IRGA-RS (58% grãos inteiros, com pagamento à vista) caminha para finalizar janeiro na terceira maior média da história em termos reais (deflacionamento pelo IGP-DI de dez/23).

Na parcial do mês (até o dia 29), o valor médio está em R$ 127,83/sc, atrás apenas dos registrados em setembro e outubro de 2020, de R$ 132,76/sc de 50 kg e R$ 129,27/sc, respectivamente. Segundo pesquisadores do Cepea, nas últimas semanas, passou a prevalecer certa resistência compradora para os atuais níveis de preços, com agentes apontando dificuldades em repassar os novos custos para o atacado e varejo.

Continue Lendo...

Além disso, os poucos lotes remanescentes passaram a ser ofertados por produtores visando liquidar estoques e ajustar os sistemas de armazenagem para a breve chegada da nova safra.

Ouça a coluna CBN Agro Mercado desta quarta-feira (31):