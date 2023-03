Artesanato: curso de macramê e luminárias em barbante no Horto

Os cursos gratuitos de macramê e de luminárias em barbante já começaram nesta quarta-feira (22), no Ateliê do Horto Florestal. As aulas são coordenadas pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Durante o curso, alunos aprenderão os pontos básicos da arte milenar que transformou-se em tendência no campo da decoração, como também a fabricação de luminárias modernas com bolas de vinil e barbante.

As aulas são no período matutino e vespertino, no Ateliê do Horto Florestal. As inscrições são gratuitas, sendo disponibilizado um número limitado de vagas e uma lista de espera.

Inscrições dever ser feitas pelos telefones (67) 99273-9346 ou (67) 99883-3040.

