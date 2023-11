Artistas podem concorrer a edital de Natal 2023

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) publicouo edital de chamamento público para a seleção de ações para as festas natalinas de Campo Grande. Projetos de Organizações da Sociedade Civil de Interesse público (OSCIPs) podem se inscrever.

De acordo com publicação da edição extra do Diogrande de terça-feira (14), interessados devem ter em seu estatuto a finalidade cultural para executarem e apoiar a produção do evento "Festividades Natalinas de Campo Grande MS, Natal 2023".

Os candidatos deverão entregar o envelope lacrado contendo a proposta e a documentação no Protocolo da Sectur, situada na Rua Usi Tomi, 567, Carandá Bosque, até o dia 20 de novembro às 11h do horário local.

A data de divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de novembro e a data provável de celebração do Termo de Parceria é dia 27 de novembro.

O edital completo está disponível no link.