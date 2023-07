Artistas têm até terça-feira para inscreverem grupos teatrais no Cena-aberta

Artistas de Mato Grosso do Sul têm até terça-feira (25) para inscreverem grupos teatrais no Projeto Cena Aberta - Encontros Paralelos, em Campo Grande. O prazo foi prorrogado e as inscrições podem ser feitas clicando aqui ou acessando o Instagram da Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral - OFIT (@ciaofit), onde também está disponível o regulamento.

A inscrição no projeto é gratuita e os selecionados receberão um cachê que varia de R$ 3 mil a R$ 6 mil, conforme a categoria escolhida pelo grupo de teatro no ato de inscrição. Os nomes dos selecionados serão divulgados via e-mail e mídias sociais.

O idealizador do projeto Cena Aberta, Nill Amaral, diretor da Cia OFIT, explica que o projeto pretende ser um intercâmbio cultural entre a classe artística e o público.

“É um cenário ideal para que artistas do interior do estado e de Campo Grande se reúnam, prestigiem os colegas de profissão e, claro, tenham a troca entre si e com a plateia. É um momento de se aproximar do que temos de mais recente em termos de produção teatral sul-mato-grossense”, avalia o diretor que já se prepara para o processo de curadoria, “é importante que os grupos de teatro não percam os prazos e inscrevam os seus trabalhos. É um processo simples e, certamente, a recompensa será vista nos palcos em forma de arte, aplauso e reconhecimento”.

Cena Aberta - A seleção das peças será feita por meio de curadoria formada por três profissionais da área teatral. A chamada pública é dividida em 4 categorias. A primeira é destinada aos espetáculos de 60 minutos ou mais - limite de 4 intérpretes - cachê de R$ 5 mil. No caso da segunda categoria, as peças não podem ultrapassar 60 minutos - com até 2 intérpretes - cachê de R$ 4 mil. A penúltima categoria, monólogos, conta com R$ 3 mil. Já a última, experimental, os trabalhos precisam ter até 30 minutos, com R$ 3 mil de cachê.

“Podem se inscrever artistas, grupos ou coletivos com peças teatrais, inéditas ou não, produzidas, originalmente, em MS entre os anos de 2020 a 2023. Na curadoria, serão considerados trabalhos cênicos em processo de montagem, monólogos, peças curtas e espetáculos com duração de uma hora ou mais”, detalha o diretor Nill Amaral.

No ato da inscrição, o grupo de teatro precisa estar munido das seguintes informações: sinopse (resumo) e ficha técnica (nomes e funções dos integrantes da equipe) do espetáculo; Link com vídeo do espetáculo na íntegra (Vímeo, Google Drive ou YouTube), com acesso liberado; Três fotos com boa resolução (mínima de 300 DPI) com o nome do espetáculo e crédito das imagens; Especificações de cenário e iluminação com as observações no caso da necessidade de adaptação no espaço de apresentação. Nome de um representante do grupo de teatro com telefone e e-mail para contato.

Em caso de dúvidas ou informações complementares, os artistas podem entrar em contato pelas redes sociais da Cia Ofit - Facebook e Instagram - ou e-mail (cenaabertacg@gmail.com).

O projeto “Cena Aberta - Encontros Paralelos” conta com financiamento do Fundo de Investimentos Culturais (FIC), da Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul (FCMS), órgão vinculado ao Governo do Estado. Além do apoio cultural da UFMS, Fecomércio, Sesc, Faculdade de Comunicação, Artes e Letras (FALE/UFGD), grupo de artes cênicas Circo do Mato e Dico Panificadora.

(* Com informações assessoria)