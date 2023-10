Árvore vira ponto de descarte de lixo na Vila Santa Luzia

Uma árvore no cruzamento das ruas São Manoel e Santo Inácio se tornou ponto de descarte de lixo na Vila Santa Luzia e tem causado transtornos. A falta de manutenção e limpeza no local resulta no aparecimento de ratos e baratas. A reportagem do Jornal CBN Campo Grande esteve no bairro para acompanhar a situação.

O morador, Juracy Ribeiro, relata que o problema começou há cerca de 10 anos. No local funcionava um bar e o proprietário cuidava da limpeza. Mas quando o estabelecimento fechou, a sujeira tomou conta da calçada. Segundo Juracy, outros moradores do bairro descartam lixo embaixo da Mangueira.

Além do descarte de lixo, as frutas que caem da árvore também contribuem para o acumulo da sujeira. A situação da árvore afeta também o trânsito na rua Santo Inácio, que é rota de transporte coletivo no bairro. Os galhos atrapalham a visão dos motoristas que passam por ali.

Juracy conta que acionou a prefeitura em setembro de 2022, mas a situação não foi resolvida. Em agosto deste ano, uma equipe do município foi ao local e realizou apenas a poda da árvore. No local, é possível encontrar folhas, entulho e até um pneu.

Essa era a situação da árvores antes da equipe da prefeitura realizar a poda em agosto:

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) afirma que “vai mandar uma equipe para verificar a situação para medidas cabíveis. A Secretaria reforça que é importante que a população encaminhe as solicitações pelo 156 e Fala CG, para que os pedidos sejam analisados e incluídos na programação de serviços. Todos os dias a Sisep mantém equipes nas ruas executando serviços de limpeza, capina, pintura de meio-fio, limpeza e reparo de bueiros e manutenção das vias não pavimentadas”.