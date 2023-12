Árvores caem sobre carros, casas e interditam ruas na Capital

A região Oeste da Capital sul-mato-grossense foi a mais atingida pelo temporal desse domingo (3) à tarde. Houve estragos por conta da queda de árvores, principalmente nos bairros Jardim Imá e Petrópolis.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram registradas rajadas de até 67,8 km/h. Nesta segunda-feira (4) ainda há moradores sem energia. Um dos locais é a Rua Terezina, próximo à Casa da Mulher Brasileira, no Jardim Imá, onde uma árvore de grande porte, com mais de sete metros de altura, foi derrubada sobre o muro e a garagem de uma casa.

A moradora Juliana dos Anjos Oliveira disse que, imediatamente após a queda da árvore, acionou as concessionárias Energisa e Águas Guariroba para que fossem restabelecidos os serviços, pois cabos de energia e tubulação de água foram rompidos. Já são mais de quinze horas de espera e Juliana reclama que não teve as solicitações atendidas.

"Jorra água desde ontem, às 14 horas e a empresa não veio isolar o ramal. Os bombeiros também não voltaram. Disseram que a chuva precisava parar para retirar a árvore. Mas a chuva parou ontem às dez da noite e retornou hoje às oito da manhã. Nesse intervalor, o serviço poderia ser feito, né?! [...] E a Energisa depende agora dos bombeiros para religar a rede. Enquanto isso, eu e outros vizinhos continuamos sem energia", informou a moradora.

Perto dali, na rua dos Caiabís, uma árvore da espécie Sete-copas (Terminalia catappa), que chega a atingir 15 metros de altura, caiu sobre um carro de passeio. O tronco e os galhos ficaram atravessados na rua, impedindo o trânsito no local.



O professsor Wesley Caio, proprietário da casa onde mora a dona do carro, informou que vizinhos já haviam alertado as autoridades municipais sobre o risco de queda dessa e de outras árvores de grande porte na mesma rua. "Tinha solicitado para a prefeitura, mas acho que foi negado o pedido. E, por pouco, não atingiu a casa também, né", disse.

Na rua Florianópolis, o morador Jorge Eduardo tem a mesma queixa. Ele conta que no local há várias árvores da espécie Sibipiruna (Caesalpinia peltophoroides) que foram plantadas há mais de 40 anos e, toda vez que chove forte ou tem ventania, galhos caem quebrando telhas e provocando estragos em veículos. Jorge diz que o risco de queda das árvores é iminente e os moradores não conseguem autorização da prefeitura para o corte.

"Nós já estamos há mais de 10 anos tentando, brigando com a prefeitura para poder tirar as árvores daqui porque é um perigo", desabafa o morador que teve o carro atingido por galhos.

No estacionamento privativo do Aeroporto Internacional uma árvore de médio porte foi ao chão, atingindo pelo menos três veículos. No final do dia, uma equipe do Corpo de Bombeiros atendeu ao chamado para cortar a árvore no local. A poucos metros dali, em frente ao aeroporto, o vento derrubou uma das três esculturas em concreto do Tuiuiú - ave símbolo do Pantanal, que foram restauradas há cerca de cinco anos.

Até o fechamento desta reportagem, a prefeitura da Capital não havia retornado o pedido de informações da Rádio CBN Campo Grande a respeito das autorizações de corte de árvores.

O Corpo de Bombeiros afirmou que, por questão de segurança, qualquer corte de árvore só será feito quando parar de chover.

Posicionamento das concessionárias

A empresa Águas Guariroba informou que ainda nesta manhã uma equipe vai até a rua Terezina, no Jardim Imá, para verificar o ponto de ruptura da rede de abastecimento.

A empresa Energisa informou que aumentou o número de equipes para atendimento emergencial e "o fornecimento de energia elétrica está sendo restabelecido de forma segura, o mais rápido possível", diz a mensagem enviada pela assessoria de imprensa.



Veja registros dos estragos (Fotos: LSSCom)