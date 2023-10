Árvores recebem tratamento e até "soro" nas ruas da Capital

Árvores emblemáticas de Campo Grande estão recebendo tratamento para preservá-las e aumentar a segurança das pessoas que passam pela via. A ação faz parte da compensação ambiental prevista no Plano Diretor De Arborização Urbana (PDAU).

A Capital já foi certificada quatro vezes consecutivas com o título “Tree City of the World” pela Organização das Nações Unidas (ONU) e continua compromisso com a arborização. Além de plantar mais árvores e manter áreas de conservação, está cuidando das chamadas “árvores notáveis”, que fazem parte da paisagem de Campo Grande há muitos anos.

O trabalho de conservação é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur). A superintendente de fiscalização e gestão ambiental da Semadur, Gisseli Giraldeli, explica que cada árvore está sendo avaliada individualmente e recebe um protocolo de tratamento.

"O trabalho de tratamento fitossanitário está sendo realizado em 50 árvores, dentre as quais algumas são notáveis por serem centenárias, como as figueiras da Afonso Pena; algumas que são de valor ecológico, como a figueira nativa que a gente tem na rua Duas Vilas, e outra na região do Azalea, que é uma árvore que foi eleita a árvore mais linda do bairro no ano 2000 [...] Esse tratamento é feito para prolongar e dar melhor condição de vida a essas árvores, que são árvores de potencial significativo para a cidade, que compõem a questão histórica, do local, da paisagem. Então, são árvores especiais, que a gente trata com cuidado e carinho por tudo que elas representam", afirma.

E o que os campo-grandenses acharam da inciativa? Para saber, acompanhe a reportagem na íntegra:

