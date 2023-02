As diversas áreas de atuação da Biomedicina

A área de atuação do Biomédico é bastante ampla. O Conselhor Federal de Biomedicina (CFBM) lista 31 áreas de atuação dos profissionais biomédicos no mercado de trabalho, no setor da saúde. E esse é um campo em constante expansão, principalmente, devido ao crescimento do índice de vida da população, o que tem gerado maior preocupação com o bem-estar físico e emocional das pessoas.

Nos últimos anos, com a alta na oferta de oportunidades nesse setor, tem sido cada vez maior a procura por formação profissional em Biomedicina.



O doutor em Ciências da Saúde e coordenador de estágio do curso de Biomedicina do Centro Universitário Unigran Capital, Rhanany Palozi, participou de uma entrevista nesta quinta-feira (2) do Jornal CBN Campo Grande, onde explicou o alcance dessa profissão e as áreas mais procuradas. Assista ao vídeo: