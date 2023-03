"As preciosas" é uma viagem de reconhecimento das escritoras da história

Com nove anos de história, o Grupo Casa entra em cena com o espetáculo “As Preciosas”, peça do projeto mulheres em cena. A obra é baseada no livro “Na companhia de Bela”, das pesquisadoras brasileiras Susana Ventura, Cassia Leslie e Roberta Asse, sobre autoras dos contos de fadas dos séculos XVII e XVIII que tiveram seus nomes apagados da história.

Na dramaturgia, essas escritoras serão resgatadas em uma grande máquina do tempo pelas personagens Luci, Madalena e Eva, interpretadas pelas atrizes Renata Cáceres, Kelly Figueiredo e Lívia Lopes, que está estreando nos palcos.

A diretora da peça, Ligia Tristão Prieto, conheceu o livro no início da pandemia e desejou transformar as palavras em cenas para encantar e falar sobre a mulher artista. A força das mulheres retratadas em cena quer impulsionar outras artistas a continuar fazendo arte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Luci, Madalena e a Eva são funcionárias de uma máquina do tempo e enquanto elas fazem essa máquina girar, é possível continuar a vida de mulheres escritoras na Terra, então elas vão criando histórias e a humanidade começa a pensar mais”, conta Ligia com grande entusiasmo.

A diretora destaca ainda a importância do incentivo municipal, por meio do Programa de Fomento ao Teatro (Fomteatro), gerando emprego e economia em Campo Grande, com o trabalho de 22 artistas e uma enorme equipe nos bastidores. “Em 2021 nós fomos aprovados e começamos a montagem desse espetáculo desde outubro do ano passado”, afirma.

Em cartaz

O espetáculo “As Preciosas” tem sessões às 19h e às 20h30 nesta quinta (23) e sexta-feira (24), além do sábado (25) e domingo (26), na Casa de Ensaio, localizada na rua Visconde de Taunay, 203, bairro Amambai.

Os ingressos, nos valores de R$20,00 a inteira e R$10 a meia entrada, podem ser adquiridos no site da Sympla.