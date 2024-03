Asfalto abre caminho para o desenvolvimento do turismo em Águas do Miranda

A abertura da temporada de pesca esportiva em Mato Grosso do Sul, em 1º de março, marca um novo capítulo para o município de Bonito. Com a pavimentação da MS-345, a Estrada do 21, o distrito de Águas do Miranda, a apenas 80 km da sede e 170 km de Campo Grande, se prepara para receber um novo perfil de turista.

Banhado pelo Rio Miranda, o distrito até então vivia de uma pesca fragmentada e pouco divulgada. A nova rota pela estrada asfaltada reduz em 50 km a distância entre a Capital e Bonito, abrindo portas para o desenvolvimento do ecoturismo na região.

A Prefeitura de Bonito está reestruturando o distrito, buscando oferecer serviços e produtos de qualidade para atender a um público mais exigente. A qualificação da mão-de-obra em hospedaria, gastronomia e atendimento é fundamental para garantir uma experiência memorável aos visitantes.

A expectativa é que o novo acesso asfaltado atraia um público que busca contato com a natureza, apreciando os vales, morros, pontos de banho nos rios, cavalgadas, trilhas e a tranquilidade da comunidade. Essa nova demanda deve beneficiar toda a cadeia produtiva do turismo, desde hotéis e restaurantes até guias e artesãos locais.

Para consolidar o destino como referência para a pesca esportiva, a Prefeitura de Bonito está organizando a segunda edição do Festival de Pesca Esportiva, que acontecerá de 26 a 28 de abril. Além disso, os empresários da região estão investindo na melhoria da infraestrutura, reformando seus espaços para oferecer mais conforto e comodidade aos visitantes.

*Com informações da Agesul