Asfalto no bairro Eduardo Perez Filho está quase pronto em Terenos

As obras de pavimentação e drenagem no bairro Eduardo Perez Filho e na Via Perimetral Oeste, em Terenos, estão na reta final. Os serviços atingiram 95% de conclusão e devem ser concluídos em até 30 dias.

De acordo com o fiscal da obra, o engenheiro Danton Cardoso, a pavimentação e a drenagem já foram concluídas. Agora, a equipe trabalha na sinalização viária, horizontal e vertical; acessibilidade e meio-fio.

O secretário Hélio Peluffo, da Seilog (Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística), esteve no bairro no primeiro semestre deste ano para conferir o andamento da obra. “Asfalto é qualidade de vida e melhora o dia a dia das pessoas, levando conforto, acessibilidade e segurança. O governo está atento às demandas das pessoas”, afirmou.

Continue Lendo...

A obra, orçada em R$ 5,4 milhões, vai beneficiar os moradores do bairro Eduardo Perez Filho, que ganharão asfalto em toda a via Perimetral Oeste e em outras ruas das imediações. Além disso, a obra vai completar a ligação do bairro com o restante da cidade.

No local, a Agehab (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul), construiu 45 bases residenciais do programa Lote Urbanizado, onde os beneficiários vão construir as próprias casas.