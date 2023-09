Assaí está com 130 vagas de emprego em Campo Grande

O Assaí Atacadista está com 130 vagas de empregos abertas para contratação imediata. A unidade segue o projeto de expansão da rede e será instalada em um endereço conhecido dos(as) campo-grandenses, a Rua Joaquim Murtinho, no bairro Tiradentes, onde antes operava um hipermercado. Assim, até o fim deste ano, a capital sul-mato-grossense ganhará mais uma loja do Assaí dentro de sua geração mais moderna, mantendo a tradicional proposta de preços baixos e amplo sortimento de produtos e serviços para as famílias e os(as) pequenos(as) e microempreendedores(as) locais.

Os(as) interessados(as) nas vagas para a futura unidade do Assaí Joaquim Murtinho devem se cadastrar exclusivamente no site até o dia 29 de setembro. A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país.

Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. Com etapas presenciais e online, todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:

Continue Lendo...

Operador de Empilhadeira;

Operador de Caixa;

Açougueiro;

Repositor;

Auxiliar de Açougue;

Vendedor de Cartão.

Além da unidade da Joaquim Murtinho, o Atacadista está com mais uma obra em andamento na capital, na Avenida Gunter Hans, próximo à região do Aero Rancho. Com as novas lojas, o Assaí irá aumentar em 50% o seu número de unidades em funcionamento na região metropolitana da capital, em linha com a estratégia de ficar cada vez mais próximo de seus clientes e em localidades de grande densidade urbana, reforçando, assim, a sua presença em Campo Grande. Após a conclusão das obras, serão seis lojas da rede no Estado.