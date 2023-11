Assaí leva taça do Brasileirão 2023 e experiências exclusivas para Campo Grande

O Atacadista oficial do Brasileirão Assaí irá trazer a taça da competição para perto dos(as) torcedores(as) campo-grandenses. Principal patrocinadora da maior competição de futebol nacional desde 2018, a Companhia vai proporcionar aos(as) seus(uas) clientes um contato próximo com o troféu do campeonato em um evento gratuito e ativações únicas, que acontecerá das 10h às 18h, no dia 18 de novembro, no Assaí Campo Grande Acrissul.

Junto com a exposição do troféu, estão previstas diversas atividades. A começar pela decoração da unidade, que estará “vestida” com o pórtico e inflável oficial do campeonato e irá simular aos(às) clientes a experiência dos jogadores entrando em campo. Ainda, dentro da loja os(as) torcedores(as) poderão conhecer e ter acesso a um espaço “instagramável” com painel oficial do Brasileirão para se divertirem e fazerem fotos e vídeos para as redes sociais.

O Atacadista preparou também brincadeiras como o tradicional desafio de Chute ao Gol, que estarão disponíveis para quem quiser mostrar que é bom de bola. Todos(as) os(as) que participarem das atividades podem ganhar brindes como sacolas retornáveis, copos personalizados, e vales-compra no valor de R$ 50. Ainda, no evento, a marca contará com a presença do Vampeta, ex-jogador, pentacampeão mundial e bicampeão brasileiro.

Serviço | Visita da Taça do Brasileirão Assaí 2023

Local: Assaí Campo Grande Acrissul (Avenida Fabio Zahran, 7.919, Jardim América)

Data: 18 de novembro – sábado

Horário: 10h às 18h

Como participar: Evento gratuito e aberto ao público