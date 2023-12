Assaí retoma expansão em Campo Grande, abre duas lojas e gera mil novos empregos na Capital

Três anos depois da última inauguração em Campo Grande (MS), o Assaí Atacadista retoma os investimentos na capital e dá continuidade ao seu projeto de expansão, com uma dobradinha de inaugurações nesta quarta-feira, 13 de dezembro.

Foram inauguradas, simultaneamente, o Assaí Gunter Hans, localizado na avenida de mesmo nome, no bairro Coophavila, e o Assaí Joaquim Murtinho, também na rua homônima, no bairro Tiradentes. Com as inaugurações, o Assaí passa a ter seis lojas no estado, sendo cinco delas em Campo Grande, onde chegou há 10 anos.

Para formar o quadro de colaboradores(as) das lojas e garantir o bom funcionamento e atendimentos aos(às) clientes da região, a Companhia gerou cerca demil empregos entre diretos e indiretos, valorizando a formação de um time diverso e inclusivo.

Novos serviços

As duas novas lojas serão as primeiras do Assaí em Campo Grande a contar com Empório de Frios, Açougue, Cafeteria e Padaria. Além disso, reúnem um mix maior de produtos: cada loja comercializará mais 9 mil itens, entre alimentos, bebidas, itens de higiene pessoal e limpeza, bazar, linha automotiva, linha pet e eletroportáteis, além de embalagens e descartáveis.

Somente de área de loja, o Assaí Gunter Hans, conta com 6,2 mil m² e no Assaí Joaquim Murtinho são mais de 3.5 mil m². Os clientes encontrarão duas unidades modernas, com climatização e iluminação aperfeiçoadas, além de um estacionamento próprio com mais de 400 e 150 vagas para carros e motos respectivamente em cada loja. Ainda, o Assaí Gunter Hans e o Assaí Joaquim Murtinho contam, respectivamente, com 30 e 20 caixas de pagamento. Destes, são 6 caixas de compras rápidas para até 15 volumes e todos os caixas têm balança de pesagem para produtos de hortifruti.

“No ano que o Assaí completa 10 anos em Campo Grande, inauguramos, com muita alegria, duas novas lojas no mesmo dia e em regiões estratégicas da Capital. Com o Assaí Gunter Hans, atendemos a toda a região do Coophavila e o grande Aero Rancho, o bairro mais populoso da cidade. Já com o Assaí Joaquim Murtinho, chegamos a uma região que cresceu muito nos últimos anos e confirma o potencial econômico campo-grandense. Com as novas lojas, levamos a oportunidade de ótimas opções de compras, com preços baixos qualidade e variedade de produtos, aos comerciantes locais e, também, ao consumidor final”, afirma o Diretor Regional do Assaí, Paulo Fidélis.

No Assaí, o cliente tem a opção de fazer a compra pagando o “preço de atacado” (quando compra em grande quantidade) ou “varejo” (unitário). Nos dois casos, a economia é garantida com valores que são, em média, 10% a 15% mais baratos do que supermercados tradicionais. Além disso, é possível parcelar a compra de alimentos em até 3x no Passaí, cartão de crédito próprio da empresa que oferece uma série de benefícios, entre eles a possibilidade de pagar o preço de atacado mesmo se o(a) cliente adquirir um único item.

Serviço: Inauguração | Assaí Gunter Hans

Data: 13 de dezembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 8h

Endereço: Avenida Gunter Hans, s/número - Coophavila. Próximo à entrada do bairro, no sentido centro-bairro.

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h.

Serviço: Inauguração | Assaí Joaquim Murtinho

Data: 13 de dezembro de 2023 (quarta-feira)

Horário: 8h

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 3167 - Tiradentes. A loja fica ao lado do CCI Vovó Ziza, no sentido bairro-centro.

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 18h.