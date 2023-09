Assassino procurado pela Interpol é preso em Campo Grande

Um homem de naturalidade equatoriana, incluído na lista de difusão vermelha da Interpol - que reúne os criminosos mais procurados do mundo, foi preso na tarde desta sexta-feira (15) em Campo Grande-MS.

A Polícia Federal informou que o estrangeiro foi condenado pela Justiça do Equador pelo crime de homicídio e figurava entre os 10 mais procurados daquele país.

A partir do cumprimento do mandado de prisão preventiva para fins de extradição expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o equatoriano deve retornar ao país de origem, em breve, para cumprir pena.

Os detalhes da investigação e a identidade do preso não foram divulgadas pela Polícia Federal.

Interpol

A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é uma entidade internacional dedicada à cooperação entre agências policiais de diversos países para enfrentar a criminalidade ao redor do mundo. Seu foco principal é combater o terrorismo e o crime organizado, em especial o tráfico de pessoas.

A Interpol tem 195 países membros, sendo a maior organização policial do mundo. Em Assembleia Geral anual os paises decidem sobre políticas, métodos de trabalho, finanças e atividades da organização.

Além da sede central, que está localizada em Lyon, França, a Interpol tem escritórios regionais em vários países, incluindo Argentina, El Salvador, Tailândia, Costa do Marfim, Quênia, Zimbábue e Nova York, que funciona como uma espécie de ligação especial com as Nações Unidas.

Para manter essa ampla infraestrutura, cada país membro faz contribuições financeiras, cujos montantes variam de acordo com cada economia.