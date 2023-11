Assinada licitação para restaurar a MS-436

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), assinou nesta quarta-feira (15) a autorização para licitar a obra de restauração da rodovia MS-436, que liga as cidades de Camapuã e Figueirão, na região Norte do Estado. O investimento previsto é de R$ 161 milhões, em dois lotes que juntos somam 111 km de estrada.

Riedel destacou que a obra era extremamente necessária devido as condições da rodovia entre Camapuã e Figueirão. “Uma obra que está completamente deteriorada, com asfalto que se degradou e encheu de buracos. Extremamente importante para esta região Norte, aos produtores, ao ir e vir das pessoas, ao desenvolvimento do nosso Estado”, completou.

A obra será dividida em dois lotes. O primeiro, de 61,6 km, vai de Camapuã até a Pontinha do Cocho, com investimento previsto de R$ 89,9 milhões. O prazo de execução é de 20 meses. O segundo lote, de 49,9 km, vai da Pontinha do Cocho até Figueirão, com investimento previsto de R$ 71 milhões. O prazo de execução é de 16 meses.

Continue Lendo...

A licitação para a obra será publicada no Diário Oficial do Estado nos próximos dias. O vencedor da licitação terá 60 dias para assinar a ordem de serviço e iniciar as obras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações da Agesul