Assistentes de secretaria são convocados para atuarem na Reme

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), convoca 33 assistentes de secretaria que vão atuar nas escolas da REME (Rede Municipal de Ensino).

Conforme a convocação publicada no Diogrande desta sexta-feira (16), o processo seletivo faz parte do programa de contratação temporária e, tendo em vista a necessidade de excepcional interesse público, estão sendo convocados os candidatos aprovados na função de assistente de secretaria, para complementação da convocação realizada anteriormente e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Com isso, os candidatos convocados devem comparecer no dia 20 de junho, às 13h30, na Secretaria Municipal de Educação, conforme relação nominal, publicado no Diogrande, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

O local de apresentação é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na SEMED, situado na Rua Onicieto Severo Monteiro, número 460, Vila Margarida.