Associação interestadual para o tráfico de drogas é desarticulada em Ponta Porã

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (31) a Operação Rota do Crime 2 contra o tráfico de drogas.

Foram cumpridos mandados de prisão temporária e de busca e apreensão nas cidades de Ponta Porã/MS, Olímpia/SP e São Paulo/SP.

Os presos são articuladores de esquema criminoso que contratava fretes por meio de serviço terceirizado com a finalidade de traficar drogas de Ponta Porã/MS, para outros estados do Brasil. Os criminosos usavam documentos falsos para forjar notas fiscais, adquirir celulares e gerenciar a associação criminosa para o tráfico.

Continue Lendo...

As investigações originaram-se após flagrante ocorrido em novembro de 2022, com a apreensão de mais de 1,5 toneladas de maconha em caminhão fretado com destino ao interior de São Paulo.

*Com informações PF/MS