Associação Juliano Varela proporciona apoio integral às pessoas com Síndrome de Down há três décadas

Hoje é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down e a da Associação Juliano Varela, uma instituição de referência no atendimento a pessoas com deficiência intelectual. Com um histórico de 30 anos de atuação em Campo Grande, a associação oferece suporte desde o nascimento até a terceira idade por meio do programa "Nascer ao Envelhecer Especial".

José Luiz Varela, diretor social da Associação Juliano Varela, em entrevista à CBN Campo Grande compartilhou um pouco sobre as ações voltadas para esse público, destacando a importância da estimulação precoce, que inclui atividades de terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia e fisioterapia desde os primeiros dias de vida para fortalecer os músculos e promover o desenvolvimento adequado. “Todos esses atendimentos influenciam no futuro desses jovens, onde eles vão conseguir falar melhor, andar de forma correta e melhor e se desenvolver e futuramente se incluir na sociedade. Essa é a nossa grande missão.” Conclui.

Além disso, a Associação Juliano Varela também oferece preparação para o mercado de trabalho, começando aos 15 anos, para garantir a inclusão desses jovens quando atingem a maioridade.

Hoje, em celebração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul realizará um desfile às 11 horas da manhã, onde participarão colaboradores do tribunal e alunos da Associação Juliano Varela. Essa iniciativa destaca a importância da inclusão e reconhece o valor das pessoas com Síndrome de Down em diferentes esferas da sociedade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, a Síndrome de Down afeta aproximadamente um em cada 700 nascidos vivos no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, segundo dados de 2023, essa proporção é de 2,5 a cada 10 mil nascimentos.