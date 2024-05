Atacadista realiza semana de contratação exclusiva de pessoas com mais de 50 anos

Na semana do Dia do Trabalho, o Grupo Pereira promove uma campanha de contratação exclusiva de pessoas com 50 anos ou mais de idade. Segundo a Gerente Nacional de Gente & Gestão do Grupo Pereira, Regina Campos, a empresa busca trabalhadores que sejam produtivos e contagiantes.

“Muitas vezes as pessoas falam que quem está nessa faixa etária tem dificuldade com a tecnologia, mas temos pessoas muito produtivas e muito ligadas às novidades”.

Continue Lendo...

Hoje, a empresa conta com mais de 500 colaboradores com 50 anos ou mais, só em Mato Grosso do Sul. Na comparação nacional, o Grupo supera a média de outros negócios com 13% do total nesta faixa etária. Segundo estudos da consultoria Maturi, a média no quadro de empresas é de 3% a 5% .

A semana de contratação exclusiva para pessoas com mais de 50 anos ocorre entre 29 de abril e 05 de maio. São 2.000 vagas - de cargos operacionais a administrativos, que vão de atendente de caixa a gerente - distribuídas em todos os estados em que o Grupo atua: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Acompanhe a entrevista.