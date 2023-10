Ataques a Israel deixam prejuízos humanos e agropecuários

O ataque do Hamas a Israel iniciado neste final de semana trouxe soma, até o momento 1300 mortos e 2600 feridos. O cenário humanitário é um dos mais graves visto na região e traz preocupações em outras frentes, também. Israel é um grande exportador de fertilizantes e importador de produtos agro, o que o deixa o mercado nesta segunda-feira bastante atento. Também, o conflito faz que o barril dispare no cenário internacional a alta era de 3,2%.

Além disso, o agronegócio também vive a expectativa da apresentação do relatório de Oferta e Demanda, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O principal documento do agronegócio global será apresentado no dia 12, quinta-feira e não deve traz grandes alterações nos números apresentados em setembro.

O preço da soja vem sendo pressionada pela colheita dos Estados Unidos da América e também a semeadura no Brasil, que atingiu, de acordo com Pátria Agronegócios, 10,08% da área destinada na campanha 2023/24 na última sexta-feira (6).