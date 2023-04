Atenção: cartão de gratuidade dos ônibus deve ser renovado

Usuários do benefício de isenção tarifária do transporte público devem atualizar os documentos. De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), é importente se atentar aos prazos de validade do cartão.

Durante a pandemia, os prazos foram suspensos devido às condições de atendimento. Agora, há a necessidade de revalidar o documento para que o beneficiado continue a utilizar o transporte público de forma gratuita, nas modalidades com ou sem acompanhante.

Se o cartão estiver desatualizado há mais de 2 anos ou se o usuário não atualiza seus dados desde 2020, é necessário comparecer imediatamente na Central de Atendimento ao Cliente. O prédio está localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, esquina com a Rua Antônio Maria Coelho, telefone 3316-6645.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande