Atenção para as interdições neste domingo e segunda-feira

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para as interdições que acontecerão amanhã (30) e segunda-feira (1°). A orientação é para que os condutores e pedestres tenham atenção redobrada nesses locais de interdição e possam planejar outras rotas.

Amanhã (30), a rua São Geraldo, 243, entre as ruas Tonico de Carvalho e André Barros, no bairro Amambai, ficará interditada das 08h às 17h, para evento de saúde. A avenida Marinha, entre as ruas do Porto e da Península ficará interditada das 15h às 23h para evento da associação de moradores da Coophavila II e Amoc II.

No feriado do Dia do Trabalho (1°), a partir das 08h, haverá interdições momentâneas na Avenida das Bandeiras; rua Jornalista Belizário Lima; rua 14 de Julho e avenida Afonso Pena, sentido Parque dos Poderes, para passeio ciclístico.

A rua Dr. Zerbini, entre as ruas Nero Lerina da Silva e Dr. Antônio Alves Arantes ficará interditada das 16h às 23h para evento religioso. Já a rua Lydia Bais também estará interditada, entre a ruas XV de Novembro e Sete de Setembro, das 15h30 às 20h também pra para evento religioso.



*Com informações Prefeitura de Campo Grande