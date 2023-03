Na coluna CBN Festas e Eventos deste sábado (4), a proprietária do Portal dos Bichos, Daiana Marçal falou sobre a história da empresa, que prioriza a excelência no atendimento e no serviço para os clientes. A empresária também respondeu dúvidas frequentes sobre o cuidado com os pets, como quantidade de banho, alimentação e muito mais. Confira a coluna completa: