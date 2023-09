Atentado com fuzil leva pânico ao centro de Pedro Juan Caballero

Três homens que saíam de uma casa de câmbio na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, na tarde dessa quinta-feira (21), foram surpreendidos por disparos feitos por um grupo armado com fuzil ponto 50, considerada uma arma de fogo pesada utilizada para atirar em alvos terrestres, aéreos e aquáticos.

O atentado foi próximo à uma escola, na rua Mariscal Lopez, uma das principais da cidade. No momento do crime, funcionários do comércio local se jogaram no chão para evitar que fossem atingidos pelos disparos do fuzil que utiliza munição de 12,7 mm.

De acordo com a polícia, o alvo era o paraguaio Charles Gonzalez Coronel, de 32 anos. Ele morreu na ação e era filho do empresário conhecido por Gringo Gonzalez. Gringo está preso e é considerado um dos “chefões” do crime organizado na região de fronteira. As primeiras investigações apontam que Charles Gonzalez, recebeu uma ligação minutos antes para chegar ao ponto onde houve a execução. A polícia paraguaia acredita que ele tenha siso atraído para uma emboscada.

Continue Lendo...

Os outros dois homens que acompanhavam Charles ficaram feridos e foram levados para o hospital. As vítimas estavam em um Jeep Grand Cherokee, de cor branca, quando foram atacados. Os criminosos, possivelmente quatro homens, conforme relatos de testemunhas, ainda não foram encontrados.