Atividades do abril Indígena têm início nesta quinta-feira

Com o objetivo de celebrar a data oficial de homenagens aos povos originários, tem início nesta quinta-feira (13), a programação do abril Indígena. As atividades que serão realizadas na Cidade Universitária e no Câmpus de Aquidauana (CPaq) fazem parte da programação da campanha Eu Respeito do mês de abril.

Na Cidade Universitária, haverá apresentações de danças Terena e Kadiwéu, exposições de artesanato e pintura corporal no Corredor Central das 11h às 13h. A ação é vinculada ao projeto de extensão Danças Tradicionais Indígenas e ao núcleo estudantil Rede de Saberes Indígenas, ambos coordenados pelo professor da Faculdade de Ciências Humanas, Antônio Hilário Aguilera Urquiza.

A programação do abril Indígena segue ao longo do mês, no dia 20 serão realizados debates com a temática, no auditório do Complexo EaD e Escola de Extensão da Cidade Universitária. Às 9h, será realizada uma mesa redonda sobre saúde e educação superior, com a presença da egressa Priscila Caetano Amorim, a primeira indígena a concluir o curso de graduação na Faculdade de Direito na Cidade Universitária, e Vanessa Terena, psicóloga e coordenadora do núcleo de saúde indígena do Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul. Às 14h, a programação continua com uma mesa redonda sobre territórios e lutas indígenas, com o técnico escolar indígena Arildo Alves Alcântara e coordenador regional da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Elvisclei Polidorio. Os interessados nos debates podem se inscrever a partir do preenchimento do formulário e os participantes receberão o certificado.

No dia 27 de abril, haverá programação especial no CPaq com palestras, mesas redondas, apresentações e vacinação dos indígenas com imunizante bivalente contra a Covid-19. O Câmpus concentra aproximadamente 60% dos estudantes indígenas da UFMS, seguido da Cidade Universitária com aproximadamente 30,1% de graduandos indígenas.

*Com informações da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul