Atividades esportivas da capital retornam na próxima semana

Na próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, as atividades esportivas voltam nos parques e praças da capital, oferecidas pelo Programa Movimenta Campo Grande, da Fundação Municipal de Esportes (Funesp). Serão oferecidas 48 oficinas, com as mais variadas modalidades esportivas para a população. A expectativa para 2023 é ultrapassar mais de um milhão de pessoas atendidas.

No ano passado, o Programa realizou aproximadamente um milhão de atendimentos, distribuídos nas sete regiões da cidade, nas áreas urbanas e rurais. Foram 150 profissionais de educação física que atenderam as comunidades de Campo Grande, com o total de 12.200 inscritos em 90 núcleos de atendimento. A população teve participação ativa nos eventos promovidos pela Funesp, como exemplo, o último aulão na Praça Belmar Fidalgo que reuniu mais de 1000 pessoas.



Para este ano de 2023, a manutenção e limpeza já foi realizada nos locais e

o objetivo da Fundação é dar continuidade à implementação das políticas públicas de esporte e lazer, buscando ampliar os locais de atendimento, o número de profissionais de Educação Física, a realização dos eventos esportivos e o financiamento de projetos com recursos do Fundo municipal de Esporte e Lazer.