Atleta sub-15 morre de dengue hemorrágica em Dourados

A semana começou com uma notícia triste para o futebol Sul-Mato-Grossense. Faleceu na madrugada desta segunda-feira (13) Júlio César Arthur da Costa Escobar, de 14 anos. O garoto era conhecido como Mbappé Douradense, pela semelhança física com Kylian Mbappé, craque da seleção francesa, e era atleta do time sub-15 do Ubiratan Esporte Clube. Ele estava internado no Hospital da Vida com dengue hemorrágica.

Júlio Cesar faria 15 anos nesta quarta-feira (15) e havia sido selecionado para um período de treinamentos no Fluminense/RJ. Recentemente ele deu entrevista à afiliada da TV Globo em Dourados falando sobre a oportunidade e pedindo apoio financeiro para conseguir viajar. Era uma grande chance para o garoto, tratado como uma promessa no clube.

O Ubiratan divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento de Mbappé:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NOTA DE PESAR

A Diretoria do Ubiratan Esporte Clube comunica o falecimento do atleta do time Sub 15 da agremiação Júlio César Arthur da Costa Escobar, o Mbappé, ocorrido na madrugada deste segunda-feira (13), vítima de dengue Hemorrágica.

O velório será amanhã no Salão de Eventos do Ubiratan Esporte Clube na Avenida Marcelino Pires e o sepultamento em horário a ser definido pela família na quarta-feira (14).

À todos os familiares e amigos, os nossos mais sinceros sentimentos. Sabemos como Mbappé era uma pessoa admirável e que com certeza deixará um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e o prazer de conhecê-lo.

A diretoria do Ubiratan Esporte Clube.