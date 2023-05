Atletas de MS se destacam no Campeonato Brasileiro de Xadrez de base

Mato Grosso do Sul foi destaque no Campeonato Brasileiro de Menores de Xadrez, realizado na última semana, de 3 a 7 de maio, em Natal (RN). A delegação sul-mato-grossense teve apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania).

O evento foi dividido em dois festivais: Festival Nacional da Criança (Fenac), nas categorias sub-6, sub-8, sub-10 e sub-12, e Festival Nacional da Juventude e Juvenil (Fenaj), nas classes sub-14, sub-16, sub-18 e sub-20. Segundo a Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), participaram mais de 300 enxadristas, de 21 unidades federativas.

A maior competição de atletas de base do país contou com disputas nas modalidades blitz, rápido e clássico. De acordo com a organização, os três primeiros colocados receberam troféu e medalha, e houve também premiação até o 10º lugar. Os melhores colocados confirmaram vaga para representar o Brasil nos campeonatos Sul-Americano, Pan-Americano e Mundial.

O principal destaque sul-mato-grossense foi Arthur Neres de Souza. O atleta de Três Lagoas garantiu o terceiro lugar na categoria sub-14, disputando o ritmo rápido. Com o resultado, o enxadrista de 14 anos assegurou vaga no Campeonato Sul-Americano de Xadrez, que acontecerá ainda este ano em Florianópolis (SC), com data a definir.

Aluno da Escola Estadual João Magiano Pinto, Arthur Neres é uma das revelações do xadrez estadual. O estudante-atleta é um dos integrantes do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), iniciativa da Fundesporte junto à SED (Secretaria de Estado de Educação), que oferece treinamento esportivo no contraturno das aulas da REE (Rede Estadual de Ensino).

Além de Arthur, a delegação contou com mais três atletas: Mariana Mayumi Shiguematsu, Erik Kazuhiro Shikasho e Kariny Kaori Shikasho, sob comando do técnico Matheus Garcett. A equipe de Mato Grosso do Sul foi chefiada pelo professor Marcelo Simões e teve como acompanhantes Laura Mayumi Shikasho e Renata Shiguematsu.

Confira a classificação final dos atletas de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de Xadrez de base:

Kariny Kaori – sub-14 feminino

4º lugar no ritmo blitz, 5º no rápido e 8º no clássico

Erik Kazuhiro – sub-16 absoluto cadete

4º lugar no ritmo blitz e 4º no rápido

Mariana Mayumi – sub-14 feminino

8º lugar no ritmo blitz, 11º no rápido e 11º no clássico

*Com informações da Fundesporte