Atletas de MS disputam a Copa Brasil e o Brasileiro Sub-17 de Wrestling

Mato Grosso do Sul terá nove atletas participando do Campeonato Brasileiro Interclubes Sênior – Copa Brasil Aline Silva e do Campeonato Brasileiro Sub-17 de Wrestling neste fim de semana, dias 11 e 12 de março, em São Paulo (SP). Apoiados pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), os lutadores buscam classificação ao Campeonato Pan-Americano da modalidade.

Organizados pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW), modalidade também conhecida como luta olímpica, os eventos terão disputas no Ginásio do Centro Esportivo Mané Garrincha, no Parque do Ibirapuera, nos estilos livre (feminino e masculino) e greco-romano (masculino).

A equipe sul-mato-grossense é liderada pelo técnico Agnaldo Pereira dos Santos, da academia RA Fitness & Combat, de Campo Grande.

Esta será a primeira participação nacional de Julia Paolon, atleta de 15 anos que vai encarar o Brasileiro Sub-17. Antes de chegar ao wrestling, a sul-mato-grossense treinou jiu-jitsu e é uma das apostas do técnico Agnaldo Santos.

O CBI Sênior – Copa Brasil Aline Silva também marca o retorno de Assíria Daniela Silva. A atleta multicampeã de 22 anos ficou longe dos tapetes por pouco mais de um ano, após romper o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito no final de 2021, passar por procedimento cirúrgico e meses de fisioterapia.

Confira a relação de atletas sul-mato-grossenses que participarão do CBI Sênior – Copa Brasil Aline Silva e do Campeonato Brasileiro Sub-17 em São Paulo (SP):

Amanda Lima Leal – estilo livre feminino sênior (57 kg)

Assíria Silva – estilo livre feminino sênior (53 kg)

Pedro Samuel Silva – estilo livre sênior (74 kg)

Paulo André Silva – estilo livre sênior (74 kg)

Marciel Martinez – estilo libre sub-17 (92 kg)

José Luiz Prado – estilo livre sub-17 (60 kg)

Heitor Arruda – estilo livre sub-17 (71 kg)

Luan Alves Cabral – estilo greco-romano sub-17 (55 kg)

Julia Paolon – estilo livre feminino sub-17 (57 kg)

*Com informações da Fundesporte